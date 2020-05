Polícia Rodoviária Estadual de Votuporanga prenderam ontem um traficante com mais de 360kg de maconha na rodovia Euclides da Cunha

publicado em 14/05/2020

O carro do traficante, que tentou fugir por mais de 40km da PRE, estava lotado com mais de 360kg de drogas (Foto: Divulgação PRE)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brPoliciais da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Votuporanga prenderam ontem um traficante com mais de 360kg de maconha na rodovia Euclides da Cunha. Houve perseguição policial que foi iniciada na cidade e só terminou mais de 40 quilômetros depois, já em Tanabi.De acordo com informações policiais, o motorista teria descumprido a ordem de parada dos militares que atuam na base local. O indivíduo então fugiu em alta velocidade e foi acompanhado pelas viaturas locais. Com o apoio de outras unidades, inclusive do helicóptero Águia da PM, foi realizado o cerco e o traficante acabou interceptado.Em revista ao veículo que ele dirigia, os policiais encontraram 360 quilos de maconha e mais um quilo de Skank (um derivado da maconha mais potente e produzido em laboratório).O acusado e as drogas foram apresentados na Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Votuporanga. A droga foi apreendida e o homem foi colocado à disposição da Justiça.