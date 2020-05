O suspeito foi detido em Mirassol por uma equipe do Grupo de Operações Especiais (GOE) de Rio Preto

publicado em 15/05/2020

Uma equipe da Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic), prendeu na tarde desta quinta-feira, 15, em Mirassol, um rapaz de 24 anos, que já tinha sido indiciado no dia 9 de maio deste ano por agressão e atear fogo na casa da ex-namorada e dos pais dela, em Jaci. A vítima tinha medida protetiva, mas o agressor descumpriu a determinação de se manter afastado da mulher.Quem solicitou a Justiça o mandado de prisão preventiva do agressor foi o delegado coordenador do Grupo de Operações Especiais, Fernando Augusto Nunes Tedde, logo após a confirmação de localização e detenção.No porta-malas do carro do agressor foram apreendidos um galão de plástico onde continha resquícios do álcool, provavelmente o mesmo usado para o incêndio. O objeto será encaminhado para Instituto de Criminalística de Rio Preto para realização de perícia.*Diário da Região