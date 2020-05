Os acusados ainda tentaram fugir, mas acabaram presos; a cocaína estava escondida em uma bolsa no porta-malas do carro

publicado em 04/05/2020

Os acusados ainda tentaram fugir, mas acabaram presos; a cocaína estava escondida em uma bolsa no porta-malas do carro

Policiais do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam, em flagrante, dois homens com meio quilo de cocaína escondido no porta-malas de um carro, na noite de sábado (2), na BR-153, em Nova Granada. Duas mulheres que estavam no veículo foram ouvidas e liberadas.

De acordo com informações do Baep, os suspeitos estavam em um Gol preto, transitando em atitude suspeita na rodovia. Ao perceber a aproximação da viatura, os homens começaram a acelerar o carro. Eles foram abordados no Km 29, em Nova Granada.

A droga foi encontrada em uma bolsa, no porta-malas do automóvel. Três celulares e R$ 350 foram apreendidos.

Os suspeitos foram encaminhados para a delegacia da cidade e ficaram presos à disposição da Justiça. Eles vão responder pelo crime de tráfico de drogas.

*DLNews