O adolescente, que já é um velho conhecido da polícia, tentou fugir do flagrante jogando a droga em um bueiro

publicado em 15/05/2020

Os policiais civis entraram em um bueiro para pegar a droga que o menor havia jogado para fugir do flagrante (Foto: Polícia Civil)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Votuporanga apreendeu anteontem um adolescente de 17 anos, que já é um velho conhecido da polícia. Ao ver a viatura, o “menor do tráfico” tentou escapar do flagrante jogando a droga em um bueiro, mas foi surpreendido pelos investigadores.De acordo com a ocorrência, os investigadores já faziam o monitoramento do jovem e receberam a informação de que ele estaria na região do Pró-Povo comercializando drogas. Uma unidade então se deslocou até o local e ao se aproximarem do garoto os policiais viram quando ele jogou as drogas em uma boca de lobo na esperança de fugir do flagrante.Os policiais, porém, removeram a tampa e entraram no bueiro localizando e apreendendo as drogas arremessadas, sendo encontradas 20 porções de crack e sete pinos plásticos contendo cocaína. Na casa do acusado os agentes ainda encontraram uma pedra grande de crack que após fragmentada renderia cerca de 50 porções para a venda a usuários.Após ser ouvido na delegacia, no entanto, o adolescente foi autuado por ato infracional e voltou para casa após ser entregue para sua mãe, como determina o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele deverá, no entanto, ser acompanhadopelo Juizado da Infância e Juventude.