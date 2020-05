Após a constatação do assassinato, a Polícia Civil iniciou imediatamente as investigações, chegando ao suspeito

publicado em 02/05/2020

DIG prense suspeito de assassinar homem no bairro da Estação (A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brInvestigadores da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga, prenderam na noite de sexta-feira (1°) o suspeito do assassinato de um homem no bairro da Estação. Ainda não foi divulgado o que motivou o crime.Um ex-presidiário, de 41 anos, identificado como F. M., foi encontrado morto nas redondezas da escola estadual Esmeralda Sanches da Rocha, na rua Wladimir Casagrande, durante a madrugada. Segundo informações, o SAMU e a Polícia Militar foram acionados e, ao chegarem no local, o paramédico da equipe de socorro constatou de pronto o óbito e no corpo da vítima havia quatro marcas de tiro.Após a constatação do assassinato, a Polícia Civil iniciou imediatamente as investigações, chegando ao suspeito no fim da noite. Ele foi preso e encaminhado para a Central de Flagrantes, onde foi ouvido pelo delegado plantonista.O homem que foi vítima dos disparos já respondeu a processos por roubo e extorsão, tráfico de drogas e furto.