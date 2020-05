Foi lesado em R$ 1,750,00 por um golpista que clonou um anúncio no site OLX

publicado em 14/05/2020

Da RedaçãoUm autônomo, de 18 anos, residente no bairro Pacaembu, em Votuporanga, foi lesado em R$ 1,750,00 por um golpista que clonou um anúncio no site OLX e anunciou um Iphone X por preço abaixo do mercado, alegando que o aparelho estava com a tela trincada.A vítima se interessou pelo telefone, saiu de sua cidade e foi para Rio Preto, onde se encontrou com o verdadeiro dono do aparelho, que não desconfiou da farsa, no estacionamento de um supermercado na rua Silva Jardim, no bairro Boa Vista.Em seguida, o jovem fez o depósito em uma conta do Bradesco em nome de um cúmplice do estelionatário e foi convencido a esperar 24 horas para apanhar o celular.O criminoso alegou que precisava aguardar a operação bancária se concretizar e nesse intervalo iria transferir os dados do celular.Nesta quarta-feira, o golpista marcou um encontro em um fast food da avenida Bady Bassitt em Rio Preto para entregar o telefone e não apareceu.Estelionato foi registrado na Central de Flagrantes.