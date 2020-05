M.H.G.P., de 26 anos, bateu com a cabeça no chão e acabou perdendo muito sangue

M.H.G.P., de 26 anos, foi levado para a Santa Casa, onde passa por atendimento. Seu estado de saúde é considerado estável (Foto: A Cidade)

Um acidente envolvendo uma Honda/Biz e um Honda/Fit deixou um homem ferido na tarde desta terça-feira (26) em Votuporanga. A colisão aconteceu na esquina entre a rua das Américas e Goiás.

De acordo com as informações iniciais, o motociclista, identificado pelas iniciais M.H.G.P., de 26 anos, trafegava pela rua das Américas, quando no cruzamento com a Goiás acabou sendo colhido. O motorista do carro parou, acionou o socorro, e aguardou a chegada da polícia no local.

Uma unidade do Corpo de Bombeiros fez o resgate do homem que, ao cair ao solo, acabou batendo fortemente a cabeça, o que provocou a perda de muito sangue. Ele foi levado ao Pronto Socorro da Santa Casa de Votuporanga, onde passa por atendimento. De acordo com um boletim clínico emitido pelo hospital, seu estado de saúde é considerado estável.