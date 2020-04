O traficante jogou o carro contra os policias, fugiu em alta velocidade, mas acabou preso

publicado em 17/04/2020

PM de Votuporanga realizou a apreensão (Foto: Divulgação PM)

Franclin Duarte

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu um homem e apreendeu 123 tijolos de maconha, na noite de ontem, após perseguição policial. O indivíduo, que não teve o nome divulgado, chegou a jogar o veículo, um Ford/Fiesta, contra a viatura antes de ser preso.

De acordo com o relatório policial, durante patrulhamento da Força Tática (Cb PM Guilherme, Sd PM Santana e Sd PM Martins) pela zona leste da cidade, a equipe se deparou com o veículo que estava com a traseira baixa além do normal.

Desconfiados, os militares deram então a ordem de parada ao motorista, que não obedeceu, jogou o carro contra a viatura policial e tentou fugir em alta velocidade pelas ruas da cidade.

Houve então uma intensa perseguição que contou com o apoio de outras seis unidades votuporanguenses e no fim o traficante se viu cercado, abandonou o carro e tentou fugir a pé, mas foi capturado pelos policiais. Ele ainda tentou resistir a prisão, mas foi contido com o uso moderado da força.

Ao realizar a busca pessoal foi localizado em seu poder um celular e a quantia de 405 reais, já no veículo foi constatado no porta malas 123 tijolos de maconha todos embaladas em plástico filme transparente.