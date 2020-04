SSP foi procurada, mas não divulgou se algum desses policiais atua em Votuporanga ou região

publicado em 03/04/2020

Sargento Magali Garcia tinha 46 anos e morreu em São Paulo em razão do coronavírus. Ela era ex-fumante (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Mais de 500 policiais do estado de São Paulo estão afastados do trabalho por suspeita de coronavírus. A Informação é da própria SSP (Secretaria da Segurança Pública) e leva em consideração a(PM) Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Polícia Técnico-Científica. O jornal A Cidade questionou a Pasta sobre os números locais, mas sua assessoria de imprensa não soube informar.Ainda segundo a pasta da Segurança Pública, 0,5% do atual efetivo das policias do estado está afastado das suas funções por suspeita de estarem com a doença. Como o total do efetivo é de 112.913 agentes, então aproximadamente 560 policiais foram afastados.Uma sargento da Polícia Militar morreu na segunda-feira (30) em São Paulo por causa da doença. Magali Garcia tinha 46 anos e era ex-fumante. Segundo a PM é a primeira morte de policial militar da ativa no estado por causa da doença. Outro agente da reserva também teria morrido em razão do coronavírus.Procurada, a Secretaria da Segurança informou que está distribuindo máscaras e luvas para os profissionais da segurança.“A SSP informa que todo policial com suspeita ou diagnóstico do COVID-19 está devidamente afastado, conforme orientações do Comitê de Contingência do coronavírus e a Instituição acompanha seu quadro clínico, fornecendo todo o suporte necessário para sua recuperação. A pasta também tem adotado todas as medidas necessárias para garantir a proteção acerca do COVID-19, como aquisição e distribuição de novos EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), máscaras e luvas, para os servidores e agentes de segurança. O atual efetivo das polícias do estado de São Paulo é 112.913. Neste momento, 0,5% do efetivo das polícias do Estado está afastado”.