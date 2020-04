De acordo com a polícia, um amigo da vítima disse aos policiais que eles tinham ido até um sítio para checar um furto de gado e, ao chegar, foram rendidos por bandidos

publicado em 28/04/2020

Caminhonete onde a vítima foi encontrada pela polícia (Foto: Arquivo Pessoal)

Um homem de 47 anos foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (28) no bairro rural de Caximba, em Birigui (SP). Moradores ouviram os disparos e ligaram para a polícia.De acordo com informações da polícia, um amigo da vítima disse aos policiais que eles tinham ido até o local para checar um furto de gado e, ao chegar, foram rendidos por quatro bandidos.Eles foram amarrados e colocados em uma caminhonete, mas ele conseguiu fugir, ficando escondido no meio do canavial.A vítima disse que o amigo ficou amarrado e teria sido levado pelos criminosos, sendo que alegou ter ouvido três disparos de arma de fogo em um canavial próximo de onde ele estava.Durante a procura pelos criminosos, os policiais encontraram um carro e renderam os quatro ocupantes, um deles confessou o homicídio e levou os policias até onde o corpo estava.A vítima que conseguiu escapar reconheceu os quatro indivíduos que estavam no carro como autores do crime, sendo que com eles foram apreendidos dois celulares, uma corrente de ouro pertencente a vítima e uma galão de gasolina que seria usado para incendiar o corpo e a caminhonete.Eles foram levados para a delegacia e vão responder pelo crime.*G1.com