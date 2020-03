O crime teria ocorrido em 2017, quando a mulher trabalhava como diarista em uma residência em Votuporanga

publicado em 16/03/2020

Uma mulher foi condenada pela Justiça da cidade após ter furtado barras de ouro da residência onde trabalhava (Foto: Reprodução)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brUma mulher foi condenada pela Justiça de Votuporanga após ter furtado barras de ouro da residência onde trabalhava. Segundo informações preliminares, a diarista foi condenada a um ano de reclusão, no entanto, a pena foi substituída por prestação de serviço à comunidade.O crime teria ocorrido em 2017, quando a mulher trabalhava como diarista em uma residência em Votuporanga. Conforme o processo, a condenada ficava sozinha no imóvel com bastante frequência e, em uma dessas vezes, teria furtada duas barras de ouro, que estavam guardadas dentro do guarda-roupas.A mulher ainda teria tentado vender o ouro em um estabelecimento comercial especializado na compra e venda de ouro, no entantoa negociação não teria sido concluída.Quando o morador da residência descobriu o crime, ele teria procurado a delegacia para registrar o caso. A diarista teria confessado o furto e devolvido as barras de ouro, porémda mesma forma, foi condenada.