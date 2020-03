A equipe realizava patrulhamento pela Zona Norte quando localizaram uns dos suspeitos do crime

publicado em 07/03/2020

Os policiais da Força Tática localizaram, apreenderam e devolveram os objetos furtados da casa para a vítima (Foto: Divulgação/PM)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brPoliciais militares da Força Tática apreendeu na madrugada deste sábado um adolescente de 16 anos pelo envolvimento com o furto de uma residência, no bairro Colinas, em Votuporanga. A equipe realizava patrulhamento pela Zona Norte quando localizaram uns dos suspeitos do crime.Segundo informações da Polícia Militar, os policiais foram informados sobre o furto na residência, onde foram furtados vários aparelhos eletroeletrônicos, além de um veículo. No patrulhamento, a equipe recebeu informações dos possíveis autores do furto, sendo alguns adolescentes já conhecidos nos meios policiais.Conforme as informações, os policiais da Força Tática iniciaram o patrulhamento a fim de localizaram os suspeitos, tendo êxito em encontram o adolescente de 16 anos. Ao ser questionado, ele acabou confessando a prática do crime, assim como a identificação dos comparsas.A Polícia Militar se deslocou até a residência do menor, onde apreenderam os objetos furtados da residência, sendo reconhecidos e devolvidos para a vítima. A equipe também localizou o veículo furtado em estado de abandono no bairro Palmeiras I.Em relação aos outros envolvidos, os policiais militares promoveram o patrulhamento, no entanto, não conseguiram localizá-los.Diante dos fatos, os policiais da Força Tática deram voz de apreensão ao adolescente, sendo encaminhado até a Central de Flagrantes de Votuporanga. Na delegacia, a autoridade policial tomou ciência do ocorrido e o menor foi liberado ao seu responsável legal, após elaboração de termo.