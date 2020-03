A Especializada já estava investigando a acusada pelo envolvimento com o crime na cidade

publicado em 05/03/2020

Na abordagem policial, foram apreendidos diversos entorpecentes, balança, dinheiro, entre outros objetos (Foto: Divulgação/Dise)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brA Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, a Dise de Votuporanga, prendeu na tarde desta quinta-feira uma mulher de 36 anos por tráfico de drogas no bairro São João. A Especializada já estava investigando a acusada pelo envolvimento com o crime na cidade.De acordo com informações da Dise, após as investigações, os policiais se deslocaram até a residência da indiciada, localizada na rua Fioravante Poiane, e promoveram uma abordagem surpresa na tarde desta quinta-feira.Ao realizar buscas pelo local, os agentes da Delegacia encontraram dez pinos contendo cocaína, 14 pedras de crack embaladas e prontas para serem comercializadas aos dependentes químicos. Além disso, a equipe apreendeu pedras do mesmo entorpecente pesando aproximadamente 14 gramas que, depois de ser fracionada, renderia em 70 porções menores.Na abordagem policial, ainda foram localizados e apreendidos uma balança de precisa, telefone celular, dinheiro proveniente do tráfico das drogas e centenas de pinos vazios, utilizados para armazenar e embalar os entorpecentes.Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão à mulher, sendo encaminhada até a Dise de Votuporanga, onde ela foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Posteriormente, a traficante foi levada para uma cadeia da região ficando à disposição da Justiça.