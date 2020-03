"Zóio" estava sendo investigado pelo envolvimento com a venda de drogas na rua Alvim Algarve, bairro Palmeiras I

publicado em 17/03/2020

Foram localizadas seis porções de maconha, dinheiro oriundo do tráfico, aparelhos celulares e uma motocicleta (Foto: Divulgação/Dise)

Da RedaçãoAgentes da Dise de Votuporanga prenderam, na tarde desta terça-feira, um homem de 25 anos, conhecido como “Zóio”, que estava sendo investigado pelo envolvimento com a venda de drogas na rua Alvim Algarve, bairro Palmeiras I.Segundo informações da Dise, após os agentes receberem informações de que o investigado mantinha entorpecentes em sua residência, que seriam utilizadas para venda, os policiais se deslocaram e fizeram uma abordagem surpresa ao acusado.Durante a ação, foram realizadas buscas no imóvel, sendo que os policiais localizaram seis porções de maconha que estavam prontas para serem comercializadas aos usuários e restos da droga que ainda seriam embaladas.Conforme informações da Dise foram encontradas além das drogas, dinheiro proveniente do tráfico, aparelhos celulares e uma motocicleta Honda NX/Falcon que era utilizada para distribuição dos entorpecentes.O investigado foi levado para a sede da Dise, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e posteriormente encaminhado para uma cadeia da região, ficando a disposição da Justiça.