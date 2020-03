O comunicado alerta sobre alguns procedimentos no registro de boletins de ocorrência

publicado em 18/03/2020

Delegacia Seccional de Votuporanga (Foto: Reprodução)

Da redaçãoA Delegacia Seccional de Polícia de Votuporanga em consideração a atual necessidade de se evitar o contágio pelo Covid-19 (Novo coronavírus), sendo que uma das condutas a serem adotadas é a de se evitar aglomerações de pessoas em ambientes fechados, emitou um comunicado de alerta.Sendo assim, a Delegacia Seccional de Votuporanga comunica e orienta a toda população sob a sua atribuição, de que não é necessário se deslocar a uma Delegacia de Polícia para o registro das seguintes ocorrências: roubo ou furto de veículos; furto e perda de documentos, celular, placa de veículo e bicicleta; roubo de documentos, celulares e objetos; injúria, calúnia ou difamação; acidente de trânsito sem vítimas; desaparecimento e encontro de pessoas; furto de fios e cabos em vias públicas (somente para empresas concessionárias); DEPA - proteção animal.A orientação é para que nesses casos, o interessado poderá promover o registro, através da Delegacia de Polícia Eletrônica, disponível no site da Polícia Civil do Estado de São Paulo, através do endereço eletrônico: www.delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.brO comunicado foi emitido no dia desta quarta-feira e é assinado pelo Delegado Seccional de Policia, Marcos Alberto Negrelli da Silva.