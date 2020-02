O automóvel teria sido furtado na noite da última sexta-feira às margens da vicinal Estrada do 27

publicado em 10/02/2020

A Polícia Militar de Votuporanga recuperou o veículo e devolveu para o verdadeiro dono (Foto: Reprodução)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brA Polícia de Votuporanga recuperou no último sábado, dia 8, um veículo que teria sido furtado na noite anterior em Votuporanga. O carro foi localizado às margens da vicinal Adriano Pedro Assi, conhecida como a Estrada do 27.Segundo informações preliminares, populares passavam pela região quando encontraram o automóvel, que havia sido furtado na noite da última sexta-feira, abandonado no meio do mato, às margens da rodovia.Conforme as informações, os indivíduos acionaram a Polícia Militar, que compareceram no local. O veículo foi retirado por um guincho e encaminhado para a Central de Flagrantes de Votuporanga e, posteriormente, entregue ao seu verdadeiro proprietário.Até o momento, os policiais não localizaram o suspeito do furto. Caso será investigado.A Polícia registrou outro caso de furto de veículo na região. Desta vez, o crime ocorreu na madrugada de anteontem no município de Riolândia, região de Votuporanga. De acordo com informações preliminares, a caminhonete estava estacionada próximo a um posto de combustível.Conforme as informações, um dos ladrões abre a porta do passageiro e entra no veículo, enquanto o outro empurra a caminhonete. Posteriormente, os criminosos fogem do local levando o automóvel.Câmeras de monitoramento de segurança próximo do local do crime registram toda a ação criminosa. O caso será investigado pelas autoridades policiais.