Os policiais militares realizavam patrulhamento quando receberam denúncias sobre a prática do crime dos indiciados

publicado em 05/02/2020

Os policiais militares apreenderam drogas, dinheiro e uma balança digital de precisão (Foto: Divulgação/PM)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brPoliciais militares da Força Tática prenderam na tarde desta terça-feira um trio (dois homens e uma mulher), com faixa etária de 18 a 20 anos, pelo envolvimento com o tráfico de drogas na rua Eliza Dorigão Andretto, no bairro Sonho Meu, em Votuporanga, zona Sul da cidade.Segundo informações da PM, os policiais realizavam patrulhamento por conta de um roubo ocorrido e que após o crime o suspeito poderia estar na zona Sul. Ao intensificar as buscas para recuperar o celular da vítima, que poderia ser vendido em pontos de drogas e afins, a equipe recebeu informações sobre um tráfico de drogas na região.Em uma das abordagens, os policiais da Força Tática foram informados de que três indivíduos estariam comercializando entorpecentes próximo a uma praça municipal no bairro Sonho Meu.A equipe se deslocou até o local, onde encontrou um indivíduo, de 18 anos, saindo de uma residência, que ao ver a aproximação da viatura policial saiu correndo e retornou para dentro do imóvel. No entanto, foi perseguido e abordado rapidamente.Na abordagem, os policiais militares localizaram na residência um jovem de 20 anos e uma mulher também da mesma idade, todos já conhecidos nos meios policiais. Em busca domiciliar, foi apreendido duas partes de ‘tijolos’ de maconha, que ao serem fracionados renderiam em torno de 110 porções para a venda aos usuários.Os policiais ainda encontraram uma balança digital de precisão, assim como dinheiro proveniente do tráfico das drogas. Diante dos fatos, a equipe deu voz de prisão em flagrante ao trio, sendo encaminhado até a Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, a Dise de Votuporanga.Na delegacia, os envolvidos foram autuados por tráfico de drogas e associação ao tráfico. A autoridade policial tomou ciência do ocorrido e ratificou a prisão dos traficantes, que permaneceram detidos à disposição da Justiça.