A equipe iniciou o patrulhamento pelas zona Sul em virtude de assalto que haviam sido cometidos em comércios de Votuporanga

publicado em 02/02/2020

Os policiais da Força Tática apreenderam o veículo e as vestimentas utilizadas no crime (Foto: Divulgação/Força Tática)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brPoliciais militares da Força Tática prendeu na noite deste sábado um homem, de 33 anos, suspeito de cometer diversos roubos em estabelecimentos comerciais em Votuporanga. Cientes dos ocorridos, os policiais iniciaram patrulhamento pela zona Sul afim de localizar o criminoso.Segundo informações da PM, os policiais receberam informações sobre o suspeito fornecidas pelas vítimas dos assaltos, como vestimentas e veículo que o criminoso teria utilizado para a prática do crime. No patrulhamento, a equipe encontrou uma motocicleta igual aos relatos estacionada em uma rua no bairro Palmeiras I.Ao avistar o veículo, os policiais militares também encontraram um indivíduo com as mesmas características físicas expostas pelas vítimas, inclusive, ele já é conhecido nos meios policiais pela prática de furtos e outros delitos, motivo pela qual foi realizado a abordagem imediatamente.Conforme as informações da PM, durante a abordagem, a equipe da Força Tática encontrou a chave da motocicleta usada no crime. Ao ser questionados pelos policiais, o bandido confessou a prática de ambos os roubos nos estabelecimentos comerciais, sendo um deles na zona Norte e o outro na Zona Sul.Diante dos fatos, os policiais militares deram voz de prisão em flagrante ao homem, sendo encaminhado até o Plantão Policial de Votuporanga. As vítimas comparecem na delegacia e reconheceram o suspeito como sendo o autor do crime.Na delegacia, a autoridade tomou ciência do ocorrido e ratificou a prisão do ladrão, que permaneceu detido na carceragem local, ficando à disposição da Justiça.