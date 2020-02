A equipe realizava patrulhamento quando localizado o indiciado com outro menor em uma motocicleta

publicado em 28/02/2020

Os policiais militares da Força Tática apreenderam uma pedra bruta de crack e dinheiro oriundo do tráfico das drogas (Foto: Divulgação/Força Tática)

Policiais militares da Força Tática apreenderam durante a madrugada desta sexta-feira um adolescente de 16 anos pelo envolvimento com o tráfico de drogas em Votuporanga. A equipe realizava patrulhamento quando localizou o indiciado com outro menor em uma motocicleta no cruzamento das avenidas Brasil e José Marão Filho.Segundo informações da PM, ao perceber a aproximação da viatura policial, o adolescente, que conduzia o veículo, empreendeu fuga, no entanto, foi acompanhado e abordado no cruzamento das avenidas.Durante a abordagem, os policiais militares promoveram busca pessoal, onde encontraram com o menor infrator uma pedra bruta de crack e que depois de ser preparada e fracionada renderia aproximadamente 275 porções menores para serem comercializadas aos dependentes químicos.Em relação ao outro adolescente, de 17 anos, que estava na garupa da motocicleta, a equipe da Força Tática também realizou a busca pessoal, porém nada de ilícito foi localizado.Após ser questionado, o garoto acabou confessando que possuía uma certa quantia de dinheiro em sua residência e que já era proveniente do tráfico dos entorpecentes. Os policiais também fizeram a apreensão do valor.Diante dos fatos, os policiais militares da Força Tática deram voz de apreensão ao jovem de 16 anos, sendo encaminhado até a Central de Flagrantes de Votuporanga. Na delegacia, a autoridade policial tomou ciência do ocorrido e elaborou o flagrante como ato infracional. O menor permaneceu detido na carceragem local, ficando à disposição da Vara da Infância e Juventude.O outro adolescente também foi conduzido até o Plantão Policial de Votuporanga. Após ser ouvido pelo delegado, ele foi liberado para seu responsável legal. A motocicleta ficou apreendida após serem elaboradas as medidas administrativas necessárias.