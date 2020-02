Imagens de três flagrantes feitos em Rio Preto (SP) foram enviadas à Polícia Civil. Abandonar animais é crime

publicado em 01/02/2020

Câmeras fizeram três flagrantes de abandono de animais em Rio Preto (Foto: Arquivo Pessoal)

Em menos de seis meses, câmeras de segurança instaladas na região da Represa Municipal de São José do Rio Preto (SP) registraram três flagrantes de abandono de gatos exatamente no mesmo local.De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), os equipamentos, que são monitorados durante 24 horas, começaram a funcionar em setembro de 2019.“Sabíamos que havia o abandono. Por isso o videomonitoramento nestes locais. Os gatos eram abandonados e recolhidos pelas protetoras de animais, que pediam que essa fiscalização fosse feita”, diz o assessor da GCM, Roger Assis.O primeiro flagrante de abandono foi feito no dia 11 de setembro de 2019. Um homem foi gravado deixando gatos dias depois das câmeras começarem a funcionar.Nas imagens, é possível vê-lo chegando de carro. Ele estaciona o veículo, desce e sai andando com uma caixa azul. Em seguida, o rapaz se aproxima de casinhas construídas por protetores de animais, pega os gatinhos e abandona um por um.Na época, o G1 apurou que uma gata e seis filhotes foram deixados pelo homem. Todos foram resgatados, levados para o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e foram colocados para a adoção.No dia 17 de dezembro de 2019, as câmeras registraram o segundo flagrante de abandono. Nesse caso, as imagens mostram um casal chegando ao local em um carro (veja abaixo).O motorista manobra diversas vezes e para o veículo bem próximo da calçada. Ele desce, vai em direção às casinhas e parece procurar algo dentro delas.O condutor retorna ao carro, abre a porta do passageiro e uma mulher desce do veículo com uma caixa em uma das mãos. Ela vai até as casinhas e abandona três gatos com a ajuda do homem. Em seguida, os dois entram no carro e vão embora.O terceiro e último flagrante de abandono foi feito no dia 14 de janeiro de 2020. Assim como no primeiro e segundo caso, moradores chegaram em um carro e abandonaram uma caixa com gatos.Protetoras de animais perceberam que o número de animais aumentou de um dia para o outro e acionaram a Guarda Civil Municipal (SP). Ao todo, cinco felinos foram abandonados.Ainda segundo a GCM, é difícil agentes conseguirem flagrar os moradores cometendo o crime, pois a ação costuma ser rápida.“Mas as imagens são encaminhadas à delegacia, onde é lavrado um boletim de ocorrência. Por meio delas, nós ajudamos a polícia a identificar os infratores”, afirma Roger.Abandono de animais é considerado crime e pode gerar pena de três meses a um ano de prisão, além de multa de até R$ 3 mil.Fonte: G1 Rio Preto e Araçatuba