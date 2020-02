Ele foi encaminhado para a sede da Dise de Votuporanga, onde foi autuado pelo crime

publicado em 13/02/2020

Os policiais da Dise apreenderam drogas, celulares, dinheiro e material usado no preparo do entorpecente (Foto: Divulgação/Dise)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brA Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, a Dise de Votuporanga, prendeu em flagrante na tarde de ontem um homem de 18 anos, conhecido como ‘Garça’, por tráfico de drogas nas proximidades de bar, localizado no bairro Pró-povo, na cidade.Segundo informações da Dise, os policiais abordaram o traficante na rua Rio Colorado e durantes buscas pessoais, foram encontradas duas porções de maconha embaladas e prontas para serem comercializadas aos dependentes químicos.Em seguida, os policiais se deslocaram até a residência do indiciado e promoveram buscas pelo imóvel e localizaram uma grande quantidade de drogas, sendo 21 porções grandes de maconha prontas para a venda aos usuários, as quais eram vendidas pelo valor de R$ 50.Também foram encontrados 234 pinos de cocaína, comercializadas pelo valor de R$ 20 e uma pedra grande de crack com peso aproximado de 14 grama e que, após ser fracionada, renderia cerca de 71 porções da droga para ser trafica pelo valor de R$ 10 cada porção.Os policiais da Dise ainda apreenderammaterial usado no processo de embalagem dos entorpecentes, duas balanças de precisão, dinheiro e telefone celulares. Diante dos fatos, a equipe deu voz de prisão em flagrante ao homem por tráfico de drogas.Ele foi encaminhado para a sede da Dise de Votuporanga, onde foi autuado pelo crime e posteriormente, conduzido para uma cadeia da região, ficando à disposição da Justiça.