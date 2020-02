A delegacia Especializada da cidade desencadeou a operação com o intuito de combater o tráfico de drogas nesta época

publicado em 21/02/2020

Os policiais da Delegacia de Votuporanga encontraram diversos tipos de entorpecentes em posse dos traficantes (Foto: Divulgação/Dise)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brA Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, a Dise de Votuporanga, prendeu na tarde de anteontem um homem de 27 anos pelo envolvimento com o tráfico de drogas, no bairro Vila Paes. A equipe também prendeu uma mulher de 27 anos pela prática do mesmo crime na cidade.Segundo informações da Dise, o homem foi abordado e foi autuado pelo crime de tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas e armazenar produtos destinados a fins terapêuticos sem registro de órgão da Vigilância Sanitária ou de procedência ignorada.Já a acusada também foi abordada e os policiais da Dise apreenderam dezenas de comprimidos de ecstasy guardados em sacos zip para serem comercializados aos dependentes químicos. Os entorpecentes foram localizados em uma bolsa que estava com a mulher.Os policiais da Dise ainda se deslocaram até as residências dos traficantes, onde apreenderam duas porções de maconha, duas porções de cocaína, 475 comprimidos de ecstasy, um invólucro de MD Cristal, oito micropontos de LSD e dinheiro proveniente do tráfico das drogas.Além disso, as equipes encontraram centenas de saquinhos plásticos tipo zip para armazenar os entorpecentes e dezoito ampolas de anabolizantes de diversos tipos.Desde a semana passada, a Dise desencadeou a operação pré-carnaval com o intuito de combater o tráfico ilícito das drogas nesta época do ano, sendo que desde então realizaram diversos flagrantes, após meses de investigação.Diante dos fatos, os policiais encaminharam os traficantes até a sede da Dise de Votuporanga, onde foram autuados em flagrante pelo delegado responsável e permaneceram detidos à disposição da Justiça.