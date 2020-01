Assustadas com a atitude do soldador, elas chamaram o sogro e os dois começaram uma discussão

publicado em 09/01/2020

As partes foram informadas sobre o prazo de 6 meses para fazer a representação criminal (Foto:DL News)

A polícia foi acionada para atender uma denúncia de ameaça em frente à casa do policial militar. Ao chegarem, já havia outra viatura no local e o soldador já havia sido detido.Segundo a ocorrência, duas noras do policial militar estavam em uma moto e, ao entrarem na garagem da casa, o soldador teria parado em frente à residência e começado a acelerar a moto. Em seguida, passou a mexer com as mulheres.Assustadas com a atitude do soldador, elas chamaram o sogro e os dois começaram uma discussão. Neste momento o soldador foi até a casa dele, próxima ao local, e voltou com uma faca procurando pelo policial.A polícia foi acionada e duas viaturas foram até o local. A esposa do soldador disse que o policial teria dado tapas no marido dela anteriormente e ele teria revidado antes de buscar a faca.A faca não foi localizada no local. As partes foram informadas sobre o prazo de 6 meses para fazer a representação criminal.Fonte: regiaonoroeste