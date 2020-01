O representante do estabelecimento disse às autoridades que os criminosos invadiram o local pelo telhado

O caso foi registrado como furto a estabelecimento comercial e o caso será encaminhado para a investigação (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brUma rede de supermercados de Votuporanga foi invadida na madrugada desta segunda-feira por indivíduos desconhecidos que furtaram diversos metros de fios de cobre. O caso foi registrado no Primeiro Distrito Policial da cidade.Segundo informações do boletim de ocorrência, o representante do estabelecimento disse às autoridades que os criminosos invadiram o local pelo telhado e, por conta disso, não houve nenhum registro de arrombamentos ou danos causados no local.Conforme consta na ocorrência, durante a ação criminosa, os ladrões furtaram do supermercado aproximadamente 150 metros de fios de cobre. O representante não constatou nenhum outro objeto furtado do estabelecimento.O boletim de ocorrência foi registrado como furto a estabelecimento comercial e o caso será encaminhado para a investigação policial.