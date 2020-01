Os policiais realizavam patrulhamento quando avistaram a vítima pedindo socorro na avenida José Marão Filho

publicado em 20/01/2020

O criminoso foi levado até a Central de Flagrantes de Votuporanga, onde permaneceu detido (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brUm homem de 45 anos foi preso na manhã deste domingo pela Polícia Militar por tentativa de assalto na avenida José Marão Filho, em Votuporanga. Os policiais militares realizavam patrulhamento de rotina em combate à criminalidade quando localizaram a vítima, de 38 anos, pedindo por socorro.Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava próxima a um posto de combustíveis e pediu por socorro. Os policiais militares se deslocaram até o local e foram informados de que um indivíduo havia tentado assaltar o homem, que se defendeu das agressões com sua mochila.O criminoso teria abordado a vítima e exigido que ela entregasse R$ 10 ou o aparelho celular. Conforme o homem informou às autoridades, ao negar a exigência do bandido, a vítima passou a ser agredida, momento em que saiu correndo para o estabelecimento comercial.A equipe da Polícia Militar iniciou as buscas pelo indiciado, sendo abordado nas proximidades do cruzamento da avenida Brasil com a José Marão Filho. Ao ser questionado sobre o ocorrido, como aparentava estar alterado, o ladrão não falou nada sobre o assunto.Como já é conhecido nos meios policiais e pelo receio da fuga, o criminoso foi contido com o uso de algemas, sendo encaminhado até o Plantão Policial de Votuporanga. Na delegacia, o homem foi preso em flagrante pela tentativa de roubo e permaneceu detido à disposição da Justiça.