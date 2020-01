Ronaldo César Capelari, de 53 anos, desapareceu na noite de segunda-feira (13) após sair de casa para ir a uma academia de natação na cidade.

publicado em 14/01/2020

Caminhonete do advogado foi encontrada em estrada de terra em Araçatuba — Foto: Arquivo Pessoal

A Polícia Civil encontrou um chinelo e uma pedra com marcas de sangue dentro da caminhonete do advogado que está desaparecido em Araçatuba (SP) nesta terça-feira (14). Também havia sangue na carroceria do veículo e sinais de luta dentro da caminhonete.

Após o sumiço, na noite de segunda-feira, a família procurou a delegacia para registrar um boletim de ocorrência de desaparecimento na manhã desta terça-feira.

A caminhonete de Ronaldo foi encontrada pela polícia em uma estrada de terra em Birigui (SP), que fica à 18 km de Araçatuba, também na manhã de terça-feira. O veículo não havia sinais de arrombamento, mas estava batido e riscado. A Polícia Civil investiga em busca de informações do advogado.