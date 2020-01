Os policias realizavam patrulhamento preventivo durante a operação Rodovias Mais Seguras, do Estado de São Paulo

publicado em 04/01/2020

Os policiais ambientais de Votuporanga apreenderam redes e diversas espécies de peixes (Foto: Divulgação/PA)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brPoliciais ambientais de Votuporanga apreenderam três indivíduos por pesca irregular com materiais impróprios, na Represa Municipal da Saev Ambiental, localizada no Córrego do Marinheirinho, próximo ao Horto Florestal da cidade, durante a noite desta sexta-feira.Segundo informações preliminares, os policiais realizavam patrulhamento quando flagraram os envolvidos no local praticando a pesca utilizando redes (tarrafa) durante período proibido, uma vez que a época da piracema ainda está em vigência no Brasil.Conforme consta as informações, os policiais militares apreenderam redes de pesca e aproximadamente seis quilos de peixes de diversas espécies, como ‘traíra’, ‘cascudo’, ‘lambari’, ‘porquinho’ e outros.O flagrante ocorreu durante as fiscalizações da ‘Operação Rodovias Mais Seguras’, desencadeada pela polícia do Estado de São Paulo em combate a criminalidade. A ação dos indiciados foi descoberta pelo 4ª Batalhão da 2ª Cia da Polícia Ambiental.Diante dos fatos, os policiais ambientais apreenderam os objetos e encaminharam, junto com os envolvidos, até a Central de Flagrantes de Votuporanga. Na delegacia, o trio foi autuado pelo crime ambiental e devem pagar uma multa de R$ 1.640 cada um. Eles responderam pelo processo de crime ambiental.