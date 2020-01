Após o anúncio, uma mulher se interessou pelo produto e entrou em contato com a jovem, negociando a compra do celular

publicado em 28/01/2020

A vítima, de 25 anos, disse que tentou entrar em contato com a golpista, no entanto, não consegue desde então (Foto: Reprodução/Imagem Ilustrativa)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brUma moradora de Votuporanga, de 25 anos, caiu em um golpe de estelionato ao anunciar a venda de um aparelho celular na internet, negociar com uma suposta compradora e não receber o pagamento do produto. O caso foi registrado no Primeiro Distrito Policial da cidade.De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima anunciou o aparelho celular no valor de R$ 5 mil em um site conhecido de compras e vendas. Após o anúncio, uma mulher se interessou pelo produto e entrou em contato com a jovem, negociando a compra do celular.A vítima informou que a golpista comprou o celular pelo valor solicitado e pediu para que fosse enviado pelo correio para um endereço na capital paulista, tendo a vítima atendido o combinado. No entanto, a suposta compradora não confirmou o pagamento.Conforme consta na ocorrência, a vítima informou que tentou entrar em contato com a estelionatária, mas não consegue. Ela ainda disse que até o momento não recebeu a confirmação do pagamento do celular.Ciente de que caiu em um golpe, a jovem procurou a delegacia para registrar o boletim de ocorrência como estelionato. O caso será encaminhado para a investigação policial.