publicado em 08/01/2020

Homem é preso depois de se passar por investigador e extorquir comerciantes em Rio Preto — Foto: Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (8) um homem de 53 anos que se passava por investigador de polícia e usava a função para pegar dinheiro de comerciantes em São José do Rio Preto (SP).

Segundo informações da corporação, o suspeito ia aos estabelecimentos e identificava-se como investigador, mostrava uma arma e pedia dinheiro aos comerciantes.

Os policias receberam denúncias e conseguiram surpreender o suspeito após ele receber o pagamento de uma das vítimas.

Ainda de acordo com a polícia, com ele foi encontrada uma caixa de papelão de uma arma de brinquedo e coldre para pistola. A Polícia Civil conseguiu identificar oito vítimas do falso investigador.

O homem foi levado para Delegacia de Investigações Gerais (DIG), onde permaneceu preso pelo crimes de extorsão e simulação da qualidade de funcionário público.