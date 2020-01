A vítima teria sido chamada para prestar serviços domésticos na residência do acusado, onde teria passado pela situação

O homem foi levado a DDM de Votuporanga, onde permaneceu detido pelo crime (Foto: A Cidade)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar de Votuporanga prendeu nesta quinta-feira um homem de 55 anos por causa de uma tentativa de estupro contra uma mulher de 45 anos, no bairro Cecap I. A vítima teria sido chamada para prestar serviços domésticos na residência do acusado, onde teria passado pela situação.Segundo informações, ao chegar no imóvel, a vítima informou as autoridades que o indiciado teria feito uma ‘cantada’ de imediato, no entanto, ela não corresponder as investidas. A mulher ainda disse que ele teria feito ofertas de dinheiro e bens em troca de sexo.Conforme as informações, a diarista teria recusado as propostas e continuado com os trabalhos. Porém, quando ela teria ido limpar o quarto, o acusado teria lhe agarrado e tocado nas partes íntimas da vítima com seu órgão genital, além de apalpá-la e tentado morder.A vítima contou a Polícia Militar que tentou fugir, mas foi ameaçada pelo homem com uma faca, sendo forçada a presenciar o acusado fazer atos obscenos. A mulher também falou que quando conseguir escapar, acionou imediatamente a equipe por meio do 190.No local, os policiais militares questionaram o sobre o fato, que teria confessado o crime. Ele foi encaminhado até a Delegacia de Defesa da Mulher, a DDM de Votuporanga, onde permaneceu detido pela tentativa de estupro.