Segundo a PM, policiais também encontraram sementes de maconha; homem afirmou ter comprado na internet.

publicado em 27/01/2020

Plantação de maconha foi encontrada no bairro Floresta Park em Rio Preto (SP) — Foto: Arquivo Pessoal

Um homem foi detido após ser flagrado com plantação de maconha dentro de casa, no bairro Floresta Park, em São José do Rio Preto (SP), neste sábado (25).

Segundo a Polícia Militar, a plantação foi vista em um terreno cercado por um muro e portão. Ainda no local, os policiais identificaram o proprietário e o filho assumiu o cultivo da droga.

Ainda segundo a PM, foi encontrado no quarto do suspeito sementes de maconha e o rapaz afirmou ter comprado pela internet.

O homem foi encaminhado ao plantão por flagrante de tráfico de entorpecentes, onde prestou depoimento e foi liberado.