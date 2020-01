Sessões são gratuitas e abertas ao público; nesta semana tema abordado é água

publicado em 14/01/2020

(Foto: Arquivo Pessoal)

Para quem ainda não sabe o que fazer durante as férias de janeiro, uma boa opção são os filmes do Cinema Cultural, do Centro de Informações Culturais e Turísticas da Prefeitura de Votuporanga, mantido pela Secretaria da Cultura e Turismo. Para este mês, foi preparado sessões especiais, como semanas temáticas, para garantir a diversão de toda família. Todas as exibições são gratuitas e abertas ao público. Vale ressaltar que alguns filmes tem classificação indicativa a partir dos 12 anos.

Para a segunda semana da programação, do dia 14 a 19 de janeiro, o tema escolhido é água. As exibições começaram nesta terça-feira (14/01), às 14h, com a história da jovem “Moana” que decide velejar através do Oceano Pacífico, com a ajuda de um semideus, em uma viagem que pode mudar a vida de todos. Às 17h, a temperatura diminui com “Frozen”, onde Elsa começa a compreender seus poderes ao descobrir que um acontecimento inesperado teria provocado a separação dos habitantes da cidade com os quatro elementos fundamentais: ar, fogo, terra e água.

O segundo dia de filmes, a quarta-feira (15/01), será de muitas buscas pelos peixinhos Nemo e Dory. Às 14h, será exibido “Procurando Nemo” e, em seguida, às 17h, “Procurando Dory”.

Na quinta-feira (16/01), às 10h, Roddy, um ratinho acostumado a um bairro luxuoso de Londres, sem querer, dá uma descarga infeliz e acaba nos esgotos, onde terá de aprender a viver de uma forma completamente diferente, no filme “Por Água Abaixo”. Nas sessões das 14h e 17h, será a vez de pegar uma onda com uma turma de pinguins divertidos, com os filmes “Tá Dando Onda” e “Tá Dando Onda 2”.

Sexta-feira (17/01), às 10h, o encontro será na Fenda do Biquíni, com a turma do “Bob Esponja”. Na próxima sessão, “A Pequena Sereia”, faz um acordo com a bruxa do mar para transformar-se em humana, o que acontecerá em seguida, poderá ser conferido às 14h. Finalizando o dia, às 17h, será a vez do “Espanta Tubarões”, onde Frankie terá que resolver um grande problema que o próprio inventou.

O sábado e o domingo (18 e 19/01), será ainda mais especial, com a exibição dos quatro filmes de “A Era do Gelo”. A turma do Sid, Manny, Diego e Scrat, irão aprontar todas as suas aventuras às 15h30 e às 18h, nos dois dias. Os filmes serão exibidos em sequência, no sábado, “A Era do Gelo 1 e 2”, respectivamente. E no domingo, “A Era do Gelo 3 e 4”, respectivamente.

Para as próximas semanas o especial temático continua com o tema magia, de 21 a 26 de janeiro, com produções como toda a saga “Harry Potter”, “Malévola”, “Alice no país das maravilhas, entre outros; finalizando com heróis e vilões, de 27 de janeiro a 02 de fevereiro, com “Vingadores”, “Mulher Maravilha”, “Guardiões da Galáxia”, “Meu Malvado Favorito”, dentre outros.

O cinema fica situado na Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, 3112, no bairro Jardim Alvorada, no Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, no Parque da Cultura, em Votuporanga. O telefone é o (17) 3405-9670. O horário de funcionamento é de terça a sexta-feira, das 9h30 às 19h, e aos sábados e domingos, das 15h às 20h.