Os casos ocorreram na madrugada deste domingo em pontos diferentes e foram registrados no Plantão Policial da cidade

publicado em 28/01/2020

Nos dois casos de roubo, as vítimas afirmaram que os criminosos estavam armados (Foto: Reprodução)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brDois moradores de Votuporanga foram assaltados por indivíduos desconhecido durante a madrugada deste domingo na cidade. Um dos casos ocorreu no bairro Jardim das Palmeiras e o outro ocorreu no centro do município e foram registrados no Plantão Policial.O primeiro caso ocorreu na rua Ércule Sereno, no bairro Jardim das Palmeiras. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima de 18 anos informou aos policiais que caminhava pelo local quando foi abordada pelo criminoso, que estava com uma faca e exigiu que fosse entregue o aparelho celular.O jovem afirmou que saiu correndo para tentar fugir do ladrão e ao pular um barranco caiu no chão e fraturou a perna esquerda. Conforme consta na ocorrência, o bandido se aproximou e encostou a faca na vítima, novamente, exigindo que o celular fosse entregue, tendo a vítima feito.A Polícia Militar foi acionada via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) e encontrou a vítima caída no chão. Ela foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu, até a Santa Casa de Votuporanga, onde passou por atendimento médico.Os policiais militares iniciaram patrulhamento pela região com o intuito de localizar o criminoso e recuperar o aparelho celular, no entanto, não obtiveram êxito.O segundo caso aconteceu no centro de Votuporanga. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, de 38 anos, é mototaxista e estava trabalhando quando chegou um indivíduo questionando se poderia leva-lo até a rua Minas Gerais, tendo a vítima atendido o pedido.Conforme consta na ocorrência, durante o trajeto, quando chegaram na esquina Eduardo Regiane, o criminoso anunciou o assalto encostando um objeto nas costas do mototaxista. A vítima disse que o ladrão exigiu que fosse entregue o dinheiro.Segundo o trabalhador, ele entregou R$ 20 em dinheiro e o bandido fugiu rapidamente pela rua Eduardo Regiane. A vítima ainda contou que não chegou a ver o objeto encostado em suas costas, mas acredita que o indivíduo estava armado.Os dois boletins de ocorrência foram registrados como roubo no Plantão Policial de Votuporanga e os caso serão encaminhados para a investigação policial.