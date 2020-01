Conforme a polícia, a mulher conhecia a vítima e repassou as informações para seu companheiro, que está preso

publicado em 02/01/2020

Os policiais da DIG conseguiram recuperar parte das jóias roubadas (Foto: Divulgação/DIG)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brA Delegacia de Investigações Gerais, a DIG de Votuporanga esclareceu um roubo de joias, ocorrido no município de Álvares Florence em 21 de dezembro do ano passado, e prendeu os três envolvidos no crime. Cientes das informações dos fatos, as autoridades iniciaram uma investigação.Segundo informações da DIG, durante as investigações, os policiais da delegacia Especializada localizaram em Parisi uma mulher de 45 anos que estaria envolvida com roubo de uma grande quantidade de joias. Em conversa com a polícia, a indiciada acabou confessando o crime.Conforme a polícia, a mulher informou que já conhecida a vítima, que era vendedora de joiais em Álvares Florence, e repassou as informações necessárias para cometer o crime a um preso de 35 anos com quem mantinha um relacionamento.O criminoso, então, também repassou as informações da vendedora para um colega de 32 anos, que também estava preso, no entanto, estava beneficiado com a “saidinha” de Natal. Mediante as informações, a acusada e o homem se dirigiram até a residência da vítima para cometer o assalto.De acordo com as informações da DIG, a dupla utilizou uma arma de fogo, adentrou no imóvel anunciando o roubo e fugiu com diversas joias. Após retornarem à Parisi, o homem foi embora em um ônibus levando parte dos objetos e o restante permaneceu com a mulher naquele município.Os policiais da delegacia promoveram buscas pela residência da ladra, onde encontraram as joias e devolveram para a vítima, que prontamente reconheceu os objetos como sendo de sua autoria.Diante dos fatos, as autoridades expediram e cumpriram um mandado de prisão temporária para a mulher, que foi encaminhada para a cadeia pública de Nhandeara. Já os dois homens envolvidos também tiveram os mandados de prisão cumpridos nos presídios onde já cumprem suas penas de condenações anteriores.