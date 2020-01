Os dados foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo; prisões em flagrante também caíram

publicado em 26/01/2020

Em 2019, o Primeiro Distrito Policial foi a delegacia que mais realizou prisões em flagrante (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brA Secretaria de Segurança Pública divulgou os números de ocorrências registradas durante o mês de dezembro de 2019. Em comparação com o mesmo período do ano retrasado, Votuporanga registrou uma queda nos casos de furtos e roubos.No mês de dezembro do ano passado, foram registrados 66 casos de furto em Votuporanga. Percebe-se uma diminuição se comparar com o mesmo período de 2018, quando a cidade registrou 79 ocorrências desta natureza, o que equivale a 13 casos a menos em 2019.Já analisando os crimes de roubo, em 2018 as delegacias do município registraram oito casos no mês de dezembro, que representa uma redução em relação aos casos que aconteceram em 2019, quando contabilizaram o total de dois roubos cometidos.Outro dado importante é o número em relação aos homicídios registrados em Votuporanga no mês de dezembro de 2019. No ano passado, os dados apontaram que ocorreu um caso e da mesma forma ocorreu com essas estatísticas de 2018.Em relação às ocorrências registradas por natureza de furto e roubo de veículo, os dados apontaram que houve uma quedaconsiderável nestes casos. No ano passado, ocorreram três crimes deste tipo, já no mês de dezembro de 2018 foram registrados sete casos.Segundo os dados da Secretaria, em Votuporanga os números de prisões em flagrante realizadas pelas autoridades policiais também sofreram uma queda. Em 2018, foram realizadas 30 prisões em flagrante, já neste ano passado, foram contabilizadas 24 prisões.Conforme o balanço, em 2019, o Primeiro Distrito Policial de Votuporanga foi a delegacia que mais realizou prisões em flagrante. Já no ano retrasado, a Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, a Dise, foi a especializada que mais realizou prisões em flagrante.