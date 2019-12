Marcelo Batista participou de Audiência Pública na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, em Brasília; evento discutiu a Educação no Brasil

publicado em 18/12/2019

O tema abordado foi “Arranjos Federativos de Educação”, que discutiu a Educação no Brasil (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O Secretário da Educação de Votuporanga, Marcelo Batista, participou, no início deste mês, de uma Audiência Pública na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, em Brasília. O tema abordado foi “Arranjos Federativos de Educação”, que discutiu a Educação no Brasil. O Secretário demonstrou sobre as boas práticas adotadas na área da Educação em Votuporanga e os resultados obtidos por meio delas neste ano de 2019.Dentre as principais conquistas, também apresentadas neste evento, o Secretário destacou o reconhecimento do TCU (Tribunal de Contas da União) quanto às as boas práticas adotadas na área de Educação do Município, destacando-o como referência no Noroeste Paulista e do Brasil, na gestão de Educação Pública. O Município está entre os 30 selecionados como referência nacional. Além disso, Marcelo enfatizou também que o TCU avaliou o trabalho para formação docente, assim o trabalho de condução da figura do Secretário como Coordenador do ADE (Arranjo de Desenvolvimento da Educação) na execução do trabalho do regime de colaboração entre os municípios. “Nossos encontros são realizados mensalmente para discutir as melhores propostas para trabalhar com os alunos da Rede e também engajar a comunidade para a participação na construção de uma educação melhor”, explica o Secretário.O Município tem sido reconhecido pela competência e preocupação na formação de educadores, assim como também no avanço educacional dos alunos. “É gratificante ver o resultado do trabalho em equipe e o empenho de cada um dos profissionais da nossa Secretaria. Nos sentimos orgulhosos por contar com professores, coordenadores, gestores e demais funcionários comprometidos efetivamente com a qualidade da educação de nossos alunos. Hoje, Votuporanga é destaque na área da educação do País, porque entendemos que investir em qualificação profissional reflete diretamente na aprendizagem dos alunos”.Os índices do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) de Votuporanga e dos 65 municípios que compõem o ADE, são um dos maiores do país. No último ano, a Rede de Ensino de Votuporanga alcançou nota 6,8, acima da meta estipulada pelo Brasil para 2022.