Os motoristas que trafegam pelas rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) encontram longas filas de congestionamento na manhã deste sábado (28). De acordo com a Ecovias, concessionária que administra a rodovia, desde às 0h de sexta-feira (27) mais de 175,6 mil veículos desceram a serra em direção à Baixada Santista. No sentido São Paulo, a concessionária registrou a passagem de 67,3 mil veículos.

A rodovia dos Imigrantes, que liga São Paulo ao litoral, registra 27 quilômetros de congestionamento, entre o km 16, na região de Diadema, e o km 43, devido ao excesso de veículos. No sentido São Paulo, o tráfego está normal.

No trecho sul do Rodoanel há 8 quilômetros de congestionamento do km 62 ao km 70, devido ao excesso de veículos nos acessos para as rodovias Anchieta e Imigrantes.

A Operação Descida (7X3) está em vigor no sistema Anchieta-Imigrantes. O trânsito na rodovia dos Imigrantes está intenso desde a noite de sexta-feira (27). Mais de 3,6 milhões de veículos devem deixar a capital paulista e as cidades da região metropolitana em direção ao litoral e ao interior neste fim de ano.

Presidente Dutra

Tráfego lento no sentido entre os km 120 e 113, em Taubaté, sentido Rio de Janeiro.

Anchieta

Congestionamento no sentido Baixada, do km 23 ao km 31, devido ao excesso de veículos.

Imigrantes

Tráfego congestionado em direção ao litoral, do km 20 ao km 32 e do km 36 ao km 43, devido ao excesso de veículos.

Bandeirantes

Tráfego normal.

Anhanguera

Tráfego normal.

Castello Branco

No sentido interior, em Barueri, lentidão entre os km 22 e 24, na pista lateral, e entre os km 23 e 24, na pista expressa.

Raposo Tavares

Tráfego normal.

Fernão Dias

Tráfego normal.

Régis Bittencourt

Tráfego normal.

Tamoios

Tráfego normal.

Ayrton Senna

Tráfego lento, no sentido interior, do km 37 ao km 50, devido ao excesso de veículos.

Carvalho Pinto

Tráfego lento, no sentido interior, do km 74 ao km 76, devido ao excesso de veículos.

Cônego Domênico Rangoni

Tráfego normal.

Mogi-Bertioga

Lentidão entre o km 216 e 214, sentido litoral, devido excesso de veículos.

Padre Manoel da Nóbrega

Congestionado do km 292 ao km 274.

Hélio Smidt

Tráfego normal.