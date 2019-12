Em virtude da arruaça que os motoqueiros fizeram durante o feriado, a PM iniciou uma fiscalização intensiva na cidade

publicado em 28/12/2019

Os policiais militares apreenderam diversas motocicletas que estariam envolvidas no “bololô” (Foto: Divulgação/PM)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brUm dos assuntos mais comentados na cidade, principalmente nas redes sociais, durante o feriado de Natal foi a arruaça que os motoqueiros fizeram em Votuporanga durante a madrugada do dia 24. Esta situação causa desconforto aos moradores e mobilizou a Polícia Militar.O assunto repercutiu e uma mulher escreveu em uma rede social: “SOS contra demônios da madrugada”. Segundo ela, há motoqueiros “aloprados nas madrugadas de feriados e fins de semana na avenida do Assary (avenida João Gonçalves Leite) e adjacências, perturbando, com suas bombas explodindo”. “Respeito ao sono alheio? Nenhum! Respeito a idosos e crianças que dormem na área? Nenhum! Aliás, respeito nem sabem o que é. Educação? Passaram bem longe! Porque não vão fazer barulho no ouvidinho da família deles?”, questionou.Um munícipe relatou que mora “nas imediações da bagunça” e se sente “incomodado com o evento de uma legião de motociclistas que passaram quase duas horas acelerando suas motos com escapes modificados no que costumam chamar de no talo”. “Todo mundo p... da vida com a arruaça das motocicletas produzida na noite de Natal, com promessa de novas temporadas já no ano novo”, relatou.Por conta da bagunça desses motoqueiros, a Polícia Militar desencadeou uma fiscalização intensiva para combater esta situação, ocorrida principalmente na avenida João Gonçalves Leite, conhecida como a Avenida do Assary.Sob o comando do capitão André Navarrete, ainda durante a madrugada do dia 24, os policiais militares apreenderam e recolheram oito motocicletas por documentação irregular, além de lavrar 32 autos de infração e encaminhar dois indivíduos até a Central de Flagrantes por direção perigosa.Durante a fiscalização, indivíduos que teriam participado do “Bololô de Natal’ (como popularmente são conhecidas estas ações) tentaram impedir que os policiais cumprissem os trabalhos de apreensão, sendo contidos mediante o uso de bombas de efeito moral.Conforme as informações preliminares, os motoqueiros se comunicavam e organizaram a ação pelas redes sociais, principalmente por meio do WhatsApp. A Polícia Militar, ciente dos envolvidos, prosseguiu com a fiscalização intensiva para impedir que o “bololô” se repetisse no Ano Novo.Nesta sexta-feira, ainda na ação da Polícia Militar, foram elaborados 35 autos de infração e foram apreendidas 15 motocicletas, que estavam envolvidas na arruaça dos motoqueiros. O Conselho Comunitário de Segurança (Conseg), junto com a PM, também está empenhado para garantir a segurança de toda a população.Segundo a Polícia Militar, a fiscalização deve continuar durante o feriado de Ano Novo e será intensificada nas ruas e avenidas que teriam sido e poderão ser utilizadas para a prática da ação dos motoqueiros.