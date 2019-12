Acidente foi na rodovia Eliezer Montenegro Magalhães nesta sexta-feira (20)

publicado em 21/12/2019

Mulher morre após bater carro de frente com caminhão em rodovia de Araçatuba — Foto: Arquivo Pessoal

Uma mulher de 30 anos morreu nesta sexta-feira (20) após bater o carro que dirigia em um caminhão na rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, em Araçatuba (SP).Segundo informações da Polícia Rodoviária, a mulher teria invadido a pista contrária e bateu de frente com o caminhão.Ainda de acordo com a polícia, a mulher chegou a ser levada para a Santa Casa da cidade , mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O motorista do caminhão de 39 anos não ficou ferido.