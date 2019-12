O morador de Votuporanga ainda disse que não houve registros de danos no veículo

publicado em 10/12/2019

Conforme consta na ocorrência, a vítima também não percebeu o furto de nenhum outro objeto que estava no veículo (Foto: Reprodução)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brUm motorista, de 59 anos, teve a bateria de seu caminhão que estava estacionado na rua Diaulas de Souza, em Votuporanga, furtada por um bandido desconhecido. O crime foi registrado nesta segunda-feira no Primeiro Distrito Policial da cidade.Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem estacionou o veículo na rua na última sexta-feira e quando retornou, na manhã desta segunda-feira, percebeu que um criminoso furtou a bateria que fica alojada na parte externa do caminhão.O morador de Votuporanga ainda disse que não houve registros de danos no veículo, uma vez que o ladrão retirou todos os parafusos que fixava a bateria, tanto no caminhão quanto na rede elétrica do mesmo.Conforme consta na ocorrência, a vítima também não percebeu o furto de nenhum outro objeto que estava no veículo. O caso foi registrado na delegacia de Votuporanga e será encaminhado para a investigação policial.