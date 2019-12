Crime foi registrado da região central do município. Suspeito foi preso pela Guarda Civil Municipal (GCM) e levado à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.

publicado em 14/12/2019

Guardas conseguiram prender o morador de rua que furtou celular de jovem em Rio Preto — Foto: Divulgação/GCM

Um morador de rua foi preso em flagrante após imobilizar uma jovem com um mata-leão e roubar o celular dela na manhã desta sexta-feira (13), em São José do Rio Preto (SP).De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), a vítima caminhava pela região central do município quando foi abordada pelo homem no cruzamento das ruas Bernardino de Campos e Independência.Depois de roubar o aparelho celular da jovem, o morador de rua fugiu em direção a linha férrea, mas foi capturado pelos guardas.Ainda segundo a CGM, o celular da vítima foi recuperado e o suspeito levado à delegacia da cidade, onde permanece à disposição da Justiça.