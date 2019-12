Os policiais militares receberam uma denúncia anônima sobre a prática do crime pelo adolescente

publicado em 19/12/2019

Os policiais militares apreenderam diversas porções de maconha, dinheiro e apetrechos para manipulação da droga (Foto: Divulgação/PM)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brUm adolescente de 16 anos foi apreendido durante a noite desta quarta-feira pelo envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Chácara das Paineiras, em Votuporanga. Os policiais militares estavam em patrulhamento em combate a criminalidade quando receberam uma denúncia anônima.Segundo informações da PM, a equipe recebeu uma denúncia de que um indivíduo estava traficando no cruzamento da rua Rio Grande com a rua Dos Ipês. Os policiais iniciaram se deslocaram até o local, onde conseguiram localizar o adolescente em atitude suspeita.Ao ver a aproximação da viatura policial, o menor tentou fugir do local, mas foi contido e abordado rapidamente. Durante buscas, a equipe da Força Tática localizou várias porções de maconha, que haviam sido dispensadas pelo adolescente durante a tentativa de fuga.Também foram apreendidos dinheiro proveniente do tráfico dos entorpecentes e apetrechos para a manipulação da droga. Diante dos fatos, os policiais militares deram voz de apreensão ao menor infrator por ato infracional pelo crime de tráfico de drogas.O adolescente foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Votuporanga, onde a autoridade policial tomou ciência do ocorrido, elaborando o ato infracional. O menor foi liberado para seu responsável legal, ficando à disposição da Vara da Infância e Juventude.