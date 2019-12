Rafael Zaniboni foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São José do Rio Preto (SP). Corpo de Danielly de Sousa Leôncio será enterrado no Paraná.

publicado em 26/12/2019

Casal possui diversas fotos publicadas nas redes sociais — Foto: Reprodução/Facebook

A Justiça converteu em preventiva a prisão em flagrante do homem suspeito de matar a mulher a facadas em Jaci (SP). Segundo a Polícia Militar, Danielly de Sousa Leôncio foi morta com pelo menos 33 golpes depois de discutir com Rafael Zaniboni por causa de ciúme. O crime foi registrado na manhã de terça-feira (24).

De acordo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rafael foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São José do Rio Preto (SP) após o término da audiência de custódia realizada na tarde de quarta-feira (25).

Ainda segundo a PM, no dia do crime, vizinhos do casal escutaram os gritos da mulher e chamaram a polícia. Rafael foi encontrado dentro do imóvel onde houve o feminicídio. Ele confessou ter cometido o crime e foi levado para a delegacia de Mirassol (SP).

Posteriormente, o suspeito foi transferido para a carceragem da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Rio Preto, onde permaneceu à disposição da Justiça até passar por audiência de custódia.

O G1 apurou que Danielly nasceu em Bauru (SP), mas que o corpo dela está sendo transladado para o estado do Paraná, onde o velório e enterro serão realizados.