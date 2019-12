O revólver estava escondido no forro da casa

publicado em 05/12/2019

Arma, dinheiro e porções de crack apreendidos na casa do suspeito

O Batalhão de Ações Especiais (Baep) da Polícia Militar de Rio Preto prendeu nesta quarta-feira, 4, um jovem de 18 anos suspeito de tráfico de drogas no Jardim Simões. Na casa do suspeito foram encontrados uma garrucha calibre 22, porções de crack e R$ 375.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, os policias estavam em patrulhamento pelo bairro quando encontraram o jovem pela rua. Quando notou a viatura, correu para dentro do seu imóvel.

Os policiais foram atrás do suspeito dentro da residência e encontraram a garrucha calibre 22, escondida no forro da casa. Também foram apreendidas porções de crack no meio de algumas roupas do jovem e R$ 375 do lado do colchão.