Rivaldo Alves, de 25 anos, foi atingido por um disparo no peito. Ele chegou a ser socorrido e levado para a Santa Casa, mas não resistiu; Polícia Civil investiga o crime.

publicado em 16/12/2019

Rivaldo Alves morreu após ser atingido por um tiro no peito em Auriflama — Foto: Facebook/Reprodução

Um homem de 25 anos foi assassinado a tiros no bairro Vila Cachopa, em Auriflama (SP), na noite de sábado (14).De acordo com a Polícia Militar, Rivaldo Alves estava na frente da casa onde morava quando um homem parou o carro que dirigia e fez diversos disparos.Rivaldo foi atingido no peito e socorrido para a Santa Casa de Auriflama, mas não resistiu aos ferimentos. O autor dos disparos fugiu.Ainda segundo a PM, o crime pode ter sido motivado por vingança, já que a vítima é suspeita de ter atirado contra uma mulher, de 27 anos, após uma confusão no início do mês.Na época, a mulher foi levada para a Santa Casa de Araçatuba (SP) por causa da gravidade dos ferimentos, mas já teve alta hospitalar e se recupera. A Polícia Civil investiga os dois casos.