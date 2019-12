Armas e munições foram apreendidos no imóvel do suspeito; ele não foi encontrado. Vítima foi atingida por dois disparos, segundo a polícia.

publicado em 14/12/2019

Armas foram apreendias na casa do homem suspeito de atirar contra vítima em Andradina — Foto: Arquivo Pessoa

Um homem de 41 anos precisou ser socorrido após ser baleado no bairro Vila Mineira, em Andradina (SP), na tarde desta sexta-feira (13).De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava dentro de uma oficina mecânica quando houve uma briga por causa de uma dívida financeira.Em seguida, o rapaz envolvido na confusão saiu do estabelecimento, voltou armado e disparou seis vezes em direção ao homem.Ainda segundo a PM, os tiros acertaram a perna e o abdome da vítima, que foi levada para a Unidade Pronto Atendimento (UPA). Ela permanece internada sem risco de morte.