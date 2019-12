A prisão ocorreu durante o patrulhamento da equipe em combate ao tráfico de drogas, furtos e outros crimes pela zona Norte da cidade

publicado em 17/12/2019

O homem foi encaminhado para o Segundo Distrito Policial, onde permaneceu detido (Foto: Divulgação/Força Tática)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brPoliciais militares da Força Tática prenderam na tarde desta segunda-feira um homem de 27 anos procurado pela Justiça, em Votuporanga. A prisão ocorreu durante o patrulhamento da equipe em combate ao tráfico de drogas, furtos e outros crimes pela zona Norte da cidade.Segundo informações da PM, ao adentraram na rua Antônio Souza Figueiredo, próximo ao cruzamento com a rua Humberto Corrêa Bonetti, os policiais localizaram o indiciado em atitude suspeita, sendo que ao ver a aproximação da viatura, entrou em uma barbearia para despistar as autoridades.Mediante a situação, os policiais militares realizaram a abordagem do homem, sendo que não foi encontrado nada de ilícito durante a busca pessoal. Ao promover a pesquisa via Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), a equipe da Força Tática constou que havia um mandado expedido contra o indiciado.Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão ao rapaz, sendo encaminhado até o Segundo Distrito Policial de Votuporanga, onde permaneceu detido à disposição da Justiça.