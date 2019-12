A prisão ocorreu durante o patrulhamento da equipe pela área central de Votuporanga em combate a criminalidade

publicado em 19/12/2019

Os policiais conseguiram abordar o ônibus e prende “Índio”, que estava sendo procurado pela Justiça (Foto: Divulgação/PM)

Érika ChaussonPoliciais militares da Força Tática prenderam na noite desta quarta-feira um homem de 40 anos, conhecido como Índio que estava sendo procurado pela Justiça por diversos crimes. A prisão ocorreu durante o patrulhamento da equipe pela área central de Votuporanga em combate a criminalidade.Segundo informações da PM, durante o patrulhamento, a equipe recebeu uma denúncia anônima de que um ônibus com destino a São Paulo possuía um passageiro que estava sendo procurado pela Justiça. Após a informações, os policiais se deslocaram até o local e conseguiram parar o veículo na rodovia Euclides da Cunha, no KM 516.Durante a abordagem, os policiais da Força Tática localizaram Índio, que já é conhecido nos meios policiais por diversos crimes, como roubo, porte ilegal de arma de fogo, receptação, tráfico de drogas e lesão corporal. Ele foi abordado e submetido a revista pessoal, sendo que nada de ilícito foi encontrado.Ao realizar a pesquisa via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar), a equipe constatou que o homem era procurado da Justiça, com uma pena de cinco anos e dez meses de reclusão em regime fechado.Diante dos fatos, os policiais militares deram voz de prisão ao indiciado, sendo encaminhado até a Central de Flagrantes de Votuporanga, onde a autoridade tomou ciência do ocorrido e ele permaneceu detido à disposição da Justiça.