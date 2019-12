O flagrante ocorreu durante o patrulhamento dos policiais militares em combate ao crime em Votuporanga

publicado em 14/12/2019

Os policiais da Força Tática apreenderam porções de maconha, partes de tijolos da mesma droga e outros objetos (Foto: Divulgação/Força Tática)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brA equipe da Força Tática de Votuporanga apreendeu na madrugada deste sábado um adolescente de 16 anos pelo envolvimento com o tráfico de drogas pelo bairro Sonho Meu, na cidade. O flagrante ocorreu durante o patrulhamento dos policiais militares em combate a furtos, roubos e demais crimes em Votuporanga.Segundo informações da PM, durante o patrulhamento, a equipe localizou o menor em atitude suspeita, sendo que ao ver a aproximação da viatura policial, demonstrou certo nervosismo, motivo pelo qual foi abordado logo em seguida.O adolescente foi submetido a busca pessoal, onde os policiais militares encontraram uma certa quantia de maconha embalada e pronta para a comercialização aos dependentes químicos.Questionado sobre o fato, o menor infrator confessou que possuía mais entorpecentes em uma residência abandonada próximo do local da abordagem. Ainda conforme as informações da PM, a equipe da Força Tática se dirigiu até o imóvel mencionado, onde apreendeu partes de tijolos de maconha que seriam fracionados posteriormente.Além da droga, os policiais ainda encontraram mais algumas porções prontas para a venda, uma balança de precisão e uma faca com resquícios do entorpecente. Diante dos fatos, a equipe da Força Tática deu voz de apreensão ao menor, sendo encaminhado até a Central de Flagrantes de Votuporanga.Na delegacia, a autoridade plantonista elaborou o boletim de ocorrência por ato infracional pelo crime de tráfico de drogas e o menor foi liberado ao seu responsável legal mediante termo, ficando à disposição da Justiça.