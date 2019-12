Um policial militar, que exerce a função na capital e estava de folga, desconfiou da atitude suspeitas de quatro indivíduos

publicado em 30/12/2019

A dupla foi levada até o Plantão Policial, onde permaneceu deita à disposição da Justiça (Foto: Divulgação)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brPoliciais militares prenderam dois homens por um furto de um contêiner na noite do último sábado, dia 28, no Jardim Bom Clima em Votuporanga. O flagrante ocorreu por conta do contato do Centro de Operações da Polícia Militat (COPOM) para a equipe atender a ocorrência.Segundo informações preliminares, um sargento da Polícia Militar, que exerce a função na capital paulista e estava de folga na cidade, estava pela avenida Catarina Martins Lopes, no Jardim Bom Clima, quando avistaram dois veículos com quatro indivíduos conversando pelo lado de fora em atitudes suspeitas.O sargento solicitou o apoio das demais viaturas de Votuporanga, sendo que a equipe se deslocou até o local. Ao verem a aproximação dos policiais militares, os indivíduos tentaram fugir, sendo que um dos veículos, que era conduzido por um dos indiciados, foi acompanhado e abordado logo em seguida.Durante a abordagem, os policiais realizaram buscas pelo veículo, onde encontraram nove baterias estacionárias, um aparelho de ar condicionado residencial e ferramentas diversas. A equipe ainda localizou o condutor do outro carro, onde foi apreendido duas baterias estacionárias.Os policiais militares entraram em contato com o representante de uma operadora de telefonia, que confirmou o arrombamento de um contêiner e o furto das bateriais estacionárias.Diante dos fatos, os policiais militares deram voz de prisão em flagrante a dupla, que foi encaminhada até o Plantão Policial de Votuporanga, onde permaenceu detida à disposição da Justiça.